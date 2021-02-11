NEW RULES FOR IOWA SENIOR CITIZENS DRIVER’S LICENSES

IOWA’S TRANSPORTATION COMMISSION HAS ADOPTED SOME NEW DRIVER’S LICENSE RULES TO REFLECT CHANGES RECENTLY MADE BY THE IOWA LEGISLATURE.
D-O-T MOTOR VEHICLE DIVISION DIRECTOR, MELISSA GILLETT SAYS ONE OF THE CHANGES INVOLVES THE LENGTH OF LICENSE FOR DRIVERS OVER 72 YEARS OLD.
DL1 OC……..EXCEED AGE 80 :12
SHE SAYS THE LICENSE LENGTH WILL DROP FOR THOSE CLOSE TO 80.
DL2 OC……..AND BEYOND” :06
GILLETT SAYS THEY ALSO UPDATE THE RULES TO MAKE IT EASIER FOR YOUNGER DRIVERS TO UPGRADE THEIR LICENSES.
DL3 OC………..TO HAPPEN ONLINE :15
YOUNG DRIVERS WERE PREVIOUSLY REQUIRED TO GO TO A DRIVER’S LICENSE STATION TO UPGRADE THEIR LICENSE WHEN THEY HIT A BIRTHDAY AND THEIR PREVIOUS LICENSE WAS STILL VALID.
Radio Iowa