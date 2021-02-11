BOND REDUCED FOR DEFENDANT IN FATAL NEW YEAR’S EVE SHOOTING

BOND HAS BEEN REDUCED FOR ONE OF THE DEFENDANTS CHARGED IN A FATAL NEW YEAR’S EVE SHOOTING IN MORNINGSIDE THAT CLAIMED THE LIFE OF AN 18-YEAR-OLD GIRL.
ATTORNEYS AGREED TO AMEND THE BOND FOR 20-YEAR-OLD LILIANA GUTIERREZ FROM $50-THOUSAND TO $10-THOUSAND DOLLARS.
AUTHORITIES SAY GUTIERREZ WAS THE DRIVER OF THE CAR CARRYING THREE OTHER DEFENDANTS WHO FIRED SHOTS THAT RESULTED IN THE DEATH OF MIA KRITIS AND THE WOUNDING OF THREE OTHERS.
SHE IS CHARGED WITH RECKLESS USE OF A FIREARM AND INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON AND IS FREE AFTER POSTING 10 PER CENT OF THE BOND.
TWO OF THE THOSE DEFENDANTS CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER HAVE HAD TRIAL DATES SET,
CHRISTOPHER MORALES WILL STAND TRIAL APRIL 27TH AND HIS BROTHER CARLOS MORALES ON MAY 11TH.
A HEARING ON THE OTHER DEFENDANT’S CASE, ANTHONY BAUER, IS SET FOR FRIDAY.