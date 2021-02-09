WHERE TO PARK FOR THE TYSON EVENTS CENTER VACCINE CLINICS

THE FIRST PUBLIC COVID VACCINATION CLINICS WILL BE HOSTED BY SIOUXLAND DISTRICT HEALTH ON WEDNESDAY AND FRIDAY FOR REGISTERED WOODBURY COUNTY RESIDENTS.
HEALTH DIRECTOR KEVIN GRIEME SAYS THE CLINICS WILL TAKE PLACE AT THE TYSON EVENTS CENTER BY APPOINTMENT ONLY AND ALL OF THIS WEEKS SLOTS ARE FILLED:
CLINIC3 OC…WAIT PERIOD. :15
GRIEME SAYS IF POSSIBLE, DO NOT ARRIVE FOR YOUR APPOINTMENT UNTIL JUST BEFORE THE DESIGNATED TIME:
CLINIC4 OC………CONSISTENTLY. :16
THE CLINICS WILL TAKE PLACE AT THE TYSON EVENTS CENTER BY APPOINTMENT ONLY AND ALL OF THIS WEEKS SLOTS ARE FILLED.
THOSE ATTENDING MAY ENTER FROM PEARL STREET OR PIERCE STREET. AND YOU SHOULD FOLLOW THE POSTED SIGNS IN THE PARKING LOT UPON ARRIVAL.
SHUTTLE PARKING WILL BE AVAILABLE IN THE EAST LOT OF THE TYSON FOR THOSE WHO REQUIRE ASSISTANCE.
STAY IN YOUR VEHICLE WITH HAZARD LIGHTS ON AND A SIOUX CITY TRANSIT SHUTTLE WILL COME AND PICK YOU UP.
THOSE WHO ARE ABLE TO WALK SHOULD PARK IN THE AREA SOUTH OF THE MAIN ENTRANCE. VEHICLES WILL EXIT FROM THE EAST LOT ON TO PIERCE STREET.