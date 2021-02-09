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SIOUX CITY MAY CHANGE EMERGENCY SNOW RULES

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Woody Gottburg
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THE SIOUX CITY COUNCIL HAS PASSED THE 1ST READING OF CHANGING THE RULES REGARDING A CITY SNOW EMERGENCY.

THE COUNCIL GAVE INITIAL APPROVAL TO CLARIFY THAT PARKING IS PROHIBITED ON EMERGENCY SNOW ROUTES ANY TIME THE CITY HAS A SNOWFALL OF TWO INCHES OR MORE.

MAYOR BOB SCOTT, WHO IN THE PAST HAS DECLARED A SNOW EMERGENCY WHEN WARRANTED, VOTED AGAINST THE CHANGE AND DEBATED COUNCILMAN DAN MOORE OVER THE PROPOSAL:

SNO1 OC……….AS IT IS. :29

CITY MANAGER BOB PADMORE SAYS THE COUNCIL WILL TRY TO GET THE WORD OUT EARLY WHEN A COUPLE OF INCHES OF SNOW IS FORECAST:

SNO2 OC……….EMERGENCY SNOW ROUTES. :15

THE CITY WOULD GO BY THE OFFICIAL MEASUREMENT AT THE AIRPORT AS TO THE SNOW AMOUNT.

THE AMENDMENT WILL HAVE TO BE PASSED TWO MORE TIMES TO TAKE EFFECT.

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