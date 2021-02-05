NEBRASKA EXPECTING GREATER QUANTITIES OF VACCINE

STATE HEALTH OFFICIALS SAY NEBRASKA SET A RECORD THURSDAY BY ADMINISTERING 14,231 DOSES OF COVID-19 VACCINE THAT DAY.
ANGIE LING OF THE NEBRASKA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES SAYS THE STATE’S SUPPLY WILL REMAIN STEADY THE NEXT FEW WEEKS:
LING4 OC……..NEXT 3 WEEKS. :20
LING SAYS THERE ARE MANY PEOPLE WHO ARE ALSO RECEIVING THEIR SECOND DOSE OF VACCINE:
LING5 OC……..1ST AND 2ND DOSES. :28
SHE SAYS THE FEDERAL RETAIL PHARMACY VACCINE PROGRAM WILL START NEXT WEEK IN NEBRASKA.
A LIST OF PHARMACIES TAKING PART WILL BE RELEASED EARLY NEXT WEEK.