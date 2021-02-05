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GEHLEN CATHOLIC ANNOUNCES EXPANSION PROJECT

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Woody Gottburg
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LE MARS GEHLEN CATHOLIC SCHOOL OFFICIALS HAVE ANNOUNCED A 1.8 MILLION DOLLAR CONSTRUCTION EXPANSION PROJECT.

THE EXPANSION WILL ADD TO THEIR EXISTING LUNCH ROOM CAFETERIA AND KITCHEN.

PRESIDENT ANDY SCHMIDT OF THE GEHLEN CATHOLIC SCHOOL BOARD SAYS NEARLY ONE-THIRD OF THE MONEY HAS ALREADY BEEN RAISED TO NEARLY DOUBLE AN AREA THAT HAS NOT HAD ANY MODIFICATIONS SINCE THE EARLY 1950S.

GEHLEN1 OC……..TO JUST THAT. ;17

SCHMIDT SAYS THE EXPANSION WILL COST THE SCHOOL A FEW PARKING SPOTS, BUT THEY WILL ADJUST TO THAT:

GEHLEN2 OC…….I GUESS. :24

THE ADDITION WILL ALSO INCLUDE AIR CONDITIONING FOR THE KITCHEN AND CAFETERIA AREA, RELIABLE KITCHEN EQUIPMENT, AND A REDESIGNED TROPHY AND AWARDS CASE.

SCHMIDT SAYS CONSTRUCTION IS EXPECTED TO START IN MAY AFTER CLASSES HAVE BEEN DISMISSED, WITH COMPLETION OF THE PROJECT IN JANUARY OF 2022.

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