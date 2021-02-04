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FIRE CREWS BATTLE BLAZE AT RIVERVIEW APARTMENTS

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY FIRE RESCUE OFFICIALS ARE BATTLING AN APARTMENT FIRE THIS MORNING IN MORNINGSIDE.
AUTHORITIES WERE CALLED TO THE RIVERVIEW APARTMENTS AT 2201 GIBSON STREET AROUND 4:30 A.M.
THE BUILDING HAS BEEN EVACUATED AND NO INJURIES HAVE BEEN REPORTED. NO OTHER INFORMATION IS BEING RELEASED AT THIS TIME.

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