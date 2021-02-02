TRAIN BLOCKS MAJOR CITY INTERSECTION FOR OVER TWO HOURS

THE INTERSECTION OF SINGING HILLS BOULEVARD AND HIGHWAY 75 SOUTH WAS BLOCKED FOR AROUND TWO HOURS TUESDAY WHEN A UNION PACIFIC TRAIN BROKE DOWN PARTWAY THROUGH THE CROSSING.
SGT JEREMY MCCLURE OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS THAT CAUSED A MAJOR TRAFFIC BACKUP LEADING INTO THE NOON HOUR:
BLOCKED1 OC…THAT WAS FORMING. :17
THE IOWA STATE PATROL ALSO HAD A CAR HELPING TO DIRECT TRAFFIC:
BLOCKED2 OC…….A BETTER ROUTE. :20
UNION PACIFIC SAYS THE TRAIN HAD A MECHANICAL PROBLEM WHICH CAUSED IT TO LOSE POWER.
THE INTERSECTION REOPENED TO TRAFFIC AROUND 1:15PM.
Photo from DOT traffic camera