MORE ROAD SALT & PLOW BLADES A PRIORITY FOR IOWA D-O-T

GOVERNOR KIM REYNOLDS IS ASKING STATE LAWMAKERS TO BOOST THE IOWA D-O-T’S BUDGET FOR ROAD SALT BY ONE-POINT-THREE-MILLION DOLLARS FOR NEXT WINTER.
TRANSPORTATION FINANCE DIRECTOR LEE WILKINSON SAYS THE LAST THREE YEARS SALT USAGE HAS INCREASED AND THAT’S PRIMARILY DUE TO THE SEVERITY OF THE WINTERS.
IN EACH OF THE PAST THREE WINTERS, THE D-O-T USED ABOUT 214-THOUSAND TONS OF ROCK SALT, ON AVERAGE.
THE COST OF ROCK SALT INCREASED 11 PERCENT OVER THAT TIME FRAME.
REYNOLDS IS ALSO ASKING LEGISLATORS TO ENSURE THAT THE D-O-T CAN MORE QUICKLY REPLACE BLADES ON SNOWPLOWS.
THE GOVERNOR IS SUGGESTING LAWMAKERS SET ASIDE AT LEAST 629-THOUSAND DOLLARS TO BUY NEW BLADES FOR D-O-T PLOWS THIS SUMMER.