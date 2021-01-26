4TH ARREST IN FATAL NEW YEAR’S EVE SIOUX CITY SHOOTING

THERE HAS BEEN A 4TH ARREST IN THE FATAL SHOOTING OF AN 18-YEAR-OLD GIRL IN SIOUX CITY ON NEW YEAR’S EVE.
20-YEAR-OLD LILIANA O. GUTIERREZ SURRENDERED TUESDAY AFTERNOON.
POLICE SAY GUTIERREZ WAS THE DRIVER FOR THE THREE MEN WHO FIRED WEAPONS INTO A HOUSE IN THE 2600 BLOCK OF WALKER ST. THAT TOOK MIA KRITIS’S LIFE AND INJURED THREE OTHERS,
THE COUNTY ATTORNEY HAS CHARGED GUTIERREZ WITH THREE COUNTS OF RECKLESS USE OF A FIREARM AND ONE COUNT OF INTIMIDATION WITH A DANGEROUS WEAPON.
THERE IS NO EVIDENCE SHOWING THAT GUTIERREZ FIRED ANY OF THE WEAPONS INVOLVED AND APPEARS TO ONLY HAVE ACTED AS THE DRIVER.
SHE IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $50,000 BOND.