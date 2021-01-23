NOEM DEFENDS TRUMP’S LEGACY

SOUTH DAKOTA GOVERNOR KRISTI NOEM IS DEFENDING PRESIDENT DONALD TRUMP’S LEGACY WHILE AVOIDING PLACING ANY RESPONSIBILITY ON HIM FOR THE JANUARY SIXTH MOB THAT OVERRAN THE US CAPITOL:
NOEMDON1 OC…..PEOPLE CAN TRUST :11
NOEM SAYS TRUMP FOLLOWED UP ON HIS CAMPAIGN PROMISES:
NOEMDON2 OC…..BUSINESSES & FAMILIES. :16
NOEM SAYS TRUMPS POLICIES OVERALL WERE BENEFICIAL TO SOUTH DAKOTANS;
NOEMDON3 OC…..THOSE POLICIES. :22
NOEM SPOKE LAST WEEK AT HER FIRST NEWS CONFERENCE OF THE NEW LEGISLATIVE SESSION.
Jerry Oster WNAX