GRASSLEY & HINSON UPSET OVER TRUMP REFINERY WAIVERS

REPUBLICAN SENATOR CHUCK GRASSLEY IS BLASTING THE TRUMP ADMINISTRATION FOR GRANTING MORE ETHANOL WAIVERS TO THE OIL INDUSTRY,
JUST BEFORE JOE BIDEN BECAME PRESIDENT. GRASSLEY TOLD REPORTERS, “WHAT WE SAW IN THE FINAL HOURS OF THE TRUMP ADMINISTRATION WAS A DISGRACE TO THE BIOFUELS COMMUNITY.”
A FEDERAL COURT ALREADY HAS TEMPORARILY BLOCKED THE THREE WAIVERS TRUMP’S E-P-A GRANTED TO SMALL REFINERIES, EXCUSING THEM FROM THE REQUIREMENT TO BLEND ETHANOL INTO GASOLINE.
CONGRESSWOMAN ASHLEY HINSON CALLED GRANTING WAIVERS AT THE LAST MINUTE “A SLAP IN THE FACE TO BIOFUEL PRODUCERS IN IOWA.”
SHE’S ASKING THE BIDEN ADMINISTRATION TO “REVOKE THESE WAIVERS IMMEDIATELY AND ENSURE THE INTEGRITY OF THE RENEWABLE FUEL STANDARD IS MAINTAINED GOING FORWARD.”