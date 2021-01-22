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FEMALE MOOSE SPOTTED IN PLYMOUTH COUNTY

By
Woody Gottburg
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THE IOWA D-N-R IS LOOKING INTO SEVERAL REPORTS OF A FEMALE MOOSE THAT’S BEEN SEEN IN PLYMOUTH COUNTY.
WILDLIFE BIOLOGIST DOUG CHAFA SAYS IF YOU SEE IT, DON’T APPROACH THE ANIMAL:

MOOSE1 OC………IN ANY WAY. :11

HE SAY OFTEN TIMES THESE MOOSE THAT WANDER SOUTH OF THEIR NORMAL RANGE IS BECAUSE THEY ARE BEING AFFECTED BY A BRAIN WORM:

MOOSE2 OC………..WALKING OUT. :11

THE PARASITE OFTEN RESULTS IN DEATH.

CHAFA SAID THE LAST TIME HE HEARD REPORTS OF A MOOSE IN THIS REGION WAS IN THE WINTER OF 2015.

MOOSE ARE MORE COMMON IN NORTH DAKOTA AND NORTHERN MINNESOTA AND CANADA.

File photo from Outdoor Canada

 

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