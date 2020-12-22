Home Local News COVID-19 REYNOLDS SAYS IOWA COVID NUMBERS ARE TRENDING THE RIGHT DIRECTION

REYNOLDS SAYS IOWA COVID NUMBERS ARE TRENDING THE RIGHT DIRECTION

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Woody Gottburg
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IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS THE STATE’S COVID-19 NUMBERS ARE CONTINUING TO TREND THE RIGHT WAY:

OC………PER 100,000 POPULATION. :26

COVID RELATED HOSPITALIZATION NUMBERS ARE ALSO ON THE DECLINE:

OC………….FOUR WEEKS. :20

REYNOLDS SAYS IOWANS HAVE STEPPED UP TO REDUCE THOSE NUMBERS WHICH WERE AT RECORD LEVELS A WEEK BEFORE THANKSGIVING:

OC…………SPIKE IN NEW CASES. :20

THE GOVERNOR SAYS SHE HOPES IOWANS WILL CONTINUE TO AVOID LARGE GATHERINGS THROUGH THE CHRISTMAS AND NEW YEAR HOLIDAY SEASON, AND CONTINUE TO SOCIAL DISTANCE AND WEAR MASKS.

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