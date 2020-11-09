RICKETTS INITIATES NEW HEALTH MEASURES IN NEBRASKA

NEBRASKA GOVERNOR PETE RICKETTS IS ENACTING MORE HEALTH MEASURES TO TRY AND STEM THE INCREASE OF COVID-19 CASES IN HIS STATE.
RICKETTS SAYS THE NEW MEASURES BEGIN WEDNESDAY:
OC………..SEPARATED OUT. :29
TABLES WILL BE LIMITED TO 8 PEOPLE MAXIMUM IN THOSE VENUES.
THE GOVERNOR IS ALSO RENEWING A MASK REQUIREMENT, BUT IT IS NOT A MANDATE FOR ALL BUSINESSES AND PEOPLE:
OC………….REQUIRED TO. :21
THERE ARE ALSO SEATING RESTRICTIONS FOR INDOOR EVENTS AND ACTIVITIES:
OC………100 PER CENT CAPACITY. :29
THESE NEW DIRECTIVES WILL BE IN EFFECT THROUGH NOVEMBER 30TH.