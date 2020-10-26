Home Local News SUSPECT AIRLIFTED TO SIOUX CITY HOSPITAL AFTER EATING METH DURING TRAFFIC STOP Local News SUSPECT AIRLIFTED TO SIOUX CITY HOSPITAL AFTER EATING METH DURING TRAFFIC STOP By Woody Gottburg - Oct 26, 2020 3 0 SHARE Facebook Twitter A ROCKWELL CITY, IOWA MAN WAS AIRLIFTED TO A SIOUX CITY HOSPITAL AFTER SWALLOWING AN OUNCE OF METH DURING A WEEKEND TRAFFIC STOP NEAR SAC CITY. CHANTELLE GROVE REPORTS: http://kscj.com/wp-content/uploads/2020/10/METHEATER.mp3 OC………..REPORTING. :43 NO REPORT ON GARRETT’S CONDITION WAS AVAILABLE.