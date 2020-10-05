STUDENTS TAKE PART IN NATIONAL 4-H WEEK

THIS IS NATIONAL 4-H WEEK, WHICH TAKES PLACE EACH YEAR DURING THE FIRST FULL WEEK OF OCTOBER.
IOWA 4-H IS THE PREMIER YOUTH DEVELOPMENT PROGRAM OF IOWA STATE UNIVERSITY EXTENSION, AND SPOKESMAN KEVIN POTTEBAUM SAYS THE PANDEMIC HAS CHANGED A FEW THINGS OVER THE PAST SEVERAL MONTHS, BUT HASN’T STOPPED STUDENTS FROM PARTICIPATING:
OC……….THEY’VE DONE. :23
THOSE COMMUNITY SERVICE PROJECTS COULD ALSO EARN A PRIZE FOR THE 4-H MEMBERS:
OC……..YOUTH INTO 4-H :19
THE PANDEMIC SHUT DOWN MOST AREA COUNTY FAIRS THIS SUMMER, INCLUDING WOODBURY COUNTY’S, BUT POTTEBAUM SAYS MANY 4-H STUDENTS STILL GOT TO SHOWCASE THEIR WORK AND LIVESTOCK:
OC……..TYPES OF THINGS. :15
POTTEBAUM SAYS SOME OF THE AREA 4-H CLUBS HAVE MET VIRTUALLY.
4-H IS NOT JUST FOR RURAL STUDENTS EITHER.
NORTH AND EAST MIDDLE SCHOOLS IN SIOUX CITY HAVE 4-H CLUBS, AS WELL AS SOME ELEMENTARY SCHOOLS.
MANY OF THE CLUBS WILL TAKE PART IN RAISING FUNDS AS PART OF TUESDAY’S “BIG GIVE” EFFORT.