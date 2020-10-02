CAMARGO-FLORES PLEADS GUILTY TO 2ND DEGREE MURDER

A DAKOTA CITY WOMAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE APRIL, 2018 FATAL STABBING OF A SIOUX CITY WOMAN HAS PLEADED GUILTY TO A LESSER CHARGE.
22-YEAR-OLD MELISSA CAMARGO-FLORES PLEADED GUILTY TO SECOND DEGREE MURDER IN THE STABBING DEATH OF 24-YEAR-OLD KENIA ALVAREZ-FLORES OUTSIDE OF THE VICTIM’S HOME IN THE 1200 BLOCK OF WEST 14TH STREET IN SIOUX CITY.
IN ACCEPTING THE PLEA DEAL, CAMARGO-FLORES WILL SERVE A MINIMUM OF 35 YEARS IN PRISON.
JUDGE DUANE HOFFMEYER READ THE PLEA AGREEMENT IN WOODBURY COUNTY DISTRICT COURT:
OC………ELIGIBLE FOR PAROLE. :15 (2X)
SHE MUST ALSO PAY $150,000 RESTITUTION TO HER VICTIM’S FAMILY.
CAMARGO-FLORES ADMITTED TO POLICE THAT SHE WAS INVOLVED IN A RELATIONSHIP WITH THE VICTIM’S BOYFRIEND, AND WAITED OUTSIDE ALVAREZ-FLORES’ HOME FOR 20 MINUTES FOR HER TO COME OUT BEFORE STABBING HER SEVERAL TIMES.
JUDGE HOFFMEYER SET SENTENCING IN THE CASE FOR OCTOBER 29TH.
CAMARGO-FLORES WILL REMAIN IN CUSTODY WITHOUT BOND IN THE WOODBURY COUNTY JAIL UNTIL HER SENTENCING.