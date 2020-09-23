AKRON MAN IDENTIFIED AS SOUTH DAKOTA TRAFFIC FATALITY VICTIM

AN AKRON, IOWA MAN HAS BEEN IDENTIFIED AS THE VICTIM IN A ONE VEHICLE FATAL ROLLOVER TRAFFIC ACCIDENT THAT OCCURRED EIGHT MILES NORTH OF VERMILLION EARLY SUNDAY MORNING.
THE SOUTH DAKOTA HIGHWAY PATROL SAYS 27-YEAR-OLD JUSTIN MONTAGNE APPARENTLY LOST CONTROL OF HIS JEEP CHEROKEE ON HIGHWAY 19 AND ENTERED A DITCH.
MONTAGNE WAS NOT WEARING A SEAT BELT AND WAS THROWN FROM THE VEHICLE.
HE WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
HE WAS THE ONLY PERSON INVOLVED IN THE CRASH.
South Dakota’s Highway Patrol corrected the spelling of the victim’s last name