METRO COVID-19 CASES FOR AUG. 27TH

SIOUXLAND DISTRICT HEALTH LISTS 15 NEW CASES OF COVID-19 AS OF 9AM THURSDAY IN WOODBURY COUNTY.
THAT CAUSED THE TWO WEEK OVERALL AVERAGE POSITIVE TEST RATE TO DROP FROM 9.8 PERCENT TO 9.6 PERCENT. (4013 TOTAL POSITIVE CASES)
PLYMOUTH COUNTY HAD TWENTY-FIVE NEW POSITIVE CASES THURSDAY. (668 TOTAL POSITIVE TESTS)
DAKOTA COUNTY REPORTED SIX NEW CASE OF COVID-19 ON THURSDAY OUT OF 92 NEW TESTS. (TOTAL NEGATIVE TESTS NOW AT 7486).
UNION COUNTY REPORTED SEVEN NEW POSITIVE CORONAVIRUS TESTS WITH 28 ACTIVE CASES. (TOTAL POSITIVES 244)