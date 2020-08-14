SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A WESTSIDE STABBING. AROUND 9:30 LAST NIGHT, AUTHORITIES WERE CALLED TO SAM’S MINI MART ALONG WEST 7TH FOR A REPORTED STABBING.
THE VICTIM WAS LATER FOUND IN THE 2800 BLOCK OF WEST 4TH STREET. THE INDIVIDUAL WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WITH INJURIES.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS BEING RELEASED AT THIS TIME.
Home Local News SIOUX CITY POLICE RESPOND TO WESTSIDE STABBING
SIOUX CITY POLICE RESPOND TO WESTSIDE STABBING
SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A WESTSIDE STABBING. AROUND 9:30 LAST NIGHT, AUTHORITIES WERE CALLED TO SAM’S MINI MART ALONG WEST 7TH FOR A REPORTED STABBING.