POLICE IDENTIFY BRIDGE FATALITY ACCIDENT VICTIM

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE DRIVER OF THE S-U-V WHO DIED IN A ONE VEHICLE ACCIDENT ON THE VETERAN’S MEMORIAL BRIDGE JUST AFTER MIDNIGHT FRIDAY NIGHT.
POLICE SAY 26-YEAR-OLD TYLER BIG BOW OF SIOUX CITY DIED FROM INJURIES HE SUSTAINED WHEN HE APPARENTLY LOST CONTROL OF HIS VEHICLE ON THE BRIDGE AND STRUCK A CONCRETE BARRIER.
TWO UNIDENTIFIED PASSENGERS WERE INJURED.
A FEMALE SUSTAINED SERIOUS INJURIES AND A MALE PASSENGER RECEIVED NON-LIFE THREATENING INJURIES.
THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.