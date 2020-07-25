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FATAL TRAFFIC ACCIDENT ON VETERAN’S MEMORIAL BRIDGE

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Woody Gottburg
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ONE PERSON IS DEAD AND TWO OTHERS INJURED FOLLOWING A ONE VEHICLE ACCIDENT ON SIOUX CITY’S VETERAN’S MEMORIAL BRIDGE JUST AFTER MIDNIGHT FRIDAY NIGHT.

SIOUX CITY POLICE SAY THE 26-YEAR-OLD MALE DRIVER OF AN S-U-V WAS NORTHBOUND ON THE BRIDGE WHEN HE LOST CONTROL OF THE VEHICLE AND STRUCK A CONCRETE BARRIER ON THE ROADSIDE.

THE DRIVER WAS TAKEN TO MERCY ONE WHERE HE WAS DECLARED DEAD FROM HIS INJURIES.

A FEMALE PASSENGER SUSTAINED SERIOUS INJURIES AND A MALE PASSENGER RECEIVED NON-LIFE THREATENING INJURIES.

THE NAMES OF THOSE INVOLVED HAVE NOT BEEN RELEASED.

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