FATAL TRAFFIC ACCIDENT ON VETERAN’S MEMORIAL BRIDGE

ONE PERSON IS DEAD AND TWO OTHERS INJURED FOLLOWING A ONE VEHICLE ACCIDENT ON SIOUX CITY’S VETERAN’S MEMORIAL BRIDGE JUST AFTER MIDNIGHT FRIDAY NIGHT.
SIOUX CITY POLICE SAY THE 26-YEAR-OLD MALE DRIVER OF AN S-U-V WAS NORTHBOUND ON THE BRIDGE WHEN HE LOST CONTROL OF THE VEHICLE AND STRUCK A CONCRETE BARRIER ON THE ROADSIDE.
THE DRIVER WAS TAKEN TO MERCY ONE WHERE HE WAS DECLARED DEAD FROM HIS INJURIES.
A FEMALE PASSENGER SUSTAINED SERIOUS INJURIES AND A MALE PASSENGER RECEIVED NON-LIFE THREATENING INJURIES.
THE NAMES OF THOSE INVOLVED HAVE NOT BEEN RELEASED.