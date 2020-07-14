WEARING A SAFETY HELMET COULD EARN YOU A SWEET TREAT

CHILDREN IN SIOUX CITY WHO WEAR A HELMET WHILE RIDING THEIR BIKES OR SKATEBOARDS AROUND TOWN WILL LIKELY GET A SWEET TREAT FOR THEIR SAFETY EFFORTS.
OFFICER ANDREW DUTLER OF THE SIOUX CITY POLICE SAYS THEY ARE PARTNERING WITH OPPORTUNITIES UNLIMITED AND THE LOCAL DAIRY QUEENS IN THE “YOU’VE BEEN TICKETED” SAFETY EFFORT:
OC……..THEM A TICKET. :17
BUT DUTLER SAYS THIS TICKET IS ONE EVERYONE WILL WANT TO RECEIVE:
OC…..ICE CREAM TREAT. :09
IT’S THE SIXTH YEAR OF THE PARTNERSHIP WHICH IS PART OF OPPORTUNITIES UNLIMITED’S “GOTTA BRAIN, GET A HELMET” EFFORT.
DUTLER SAYS THE POLICE ARE ALSO LOOKING FOR NEW VOLUNTEERS TO RIDE THE BIKE TRAILS:
OC……….REWARD THEM. :15
THE DEPARTMENT HAS TEN MOUNTAIN BIKES AVAILABLE FOR THOSE WHO MAY WISH TO HELP IN THE EFFORT.