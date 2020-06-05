Home Local News SIOUX CITY WOMAN CHARGED IN MORNINGSIDE AREA SHOOTING

SIOUX CITY WOMAN CHARGED IN MORNINGSIDE AREA SHOOTING

By
Woody Gottburg
-
49
0
SHARE

A SIOUX CITY WOMAN IS FACING CHARGES FOLLOWING A SHOOTING AT A MORNINGSIDE RESIDENCE FRIDAY EVENING.

POLICE WERE DISPATCHED TO 5614 HAYWORTH AVENUE SHORTLY BEFORE 7PM AND FOUND AN ADULT MALE WHO HAD BEEN SHOT BY A FAMILY MEMBER.

THE UNIDENTIFIED MAN WAS TAKEN TO MERCYONE HOSPITAL FOR TREATMENT.

TWO PEOPLE WERE TAKEN TO POLICE HEADQUARTERS FOR QUESTIONING.

56-YEAR-OLD GEORGIA GRAU WAS CHARGED WITH ATTEMPTED MURDER, AGGRAVATED DOMESTIC ASSAULT AND GOING ARMED WITH INTENT.

SHE IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL.

THE SHOOTING REMAINS UNDER INVESTIGATION.

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR