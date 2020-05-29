SIOUX CITY PROTEST MARCHERS SAY BLACK LIVES MATTER IN WAKE OF MINNEAPOLIS DEATH

CHANTING BLACK LIVES MATTER AND GEORGE FLOYD, A CROWD OF AROUND 80 TO A HUNDRED PROTESTORS MARCHED FROM HISTORIC 4TH STREET TO SIOUX CITY POLICE HEADQUARTERS FRIDAY AFTERNOON;
OC……….NATS :06
THEY WERE MARCHING TO PROTEST THE DEATH OF FLOYD, WHO DIED WHILE PINNED DOWN BY A MINNEAPOLIS POLICE OFFICER WHO HAD A KNEE ON FLOYD’S NECK A FEW DAYS AGO.
MICHAEL O’CONNOR, A LOCAL NATIVE AMERICAN ACTIVIST, WAS ONE OF THE MARCHERS:
OC…..IN OUR COMMUNITY. :15
WHILE VIOLENCE AND LOOTING HAVE ERUPTED IN MINNEAPOLIS FOLLOWING THE DEATH OF GEORGE FLOYD, SIOUX CITY’S MARCHERS WERE VOCAL BUT PEACEFUL:
OC……….NEED TO BE ANSWERED. :18
POLICE SGT. JEREMY MCCLURE SAYS A FEW CITY OFFICERS RODE BIKES ALONG THE PROTEST ROUTE, MAINLY TO CONTROL TRAFFIC:
OC……..WANTED TO SAY. :12
ONCE THE PROTESTORS REACHED POLICE HEADQUARTERS, MCCLURE SAYS OFFICERS KEPT A LOW PROFILE;
OC……….OVER 20 YEARS NOW. ;20
THE PROTEST LASTED AROUND AN HOUR AND PEACEFULLY DISPERSED.
O’CONNOR SAYS HE AND OTHERS WERE GOING TO DRIVE TO MINNEAPOLIS FRIDAY NIGHT TO TAKE PART IN PROTESTS THERE.