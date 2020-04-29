Home Local News COVID-19 REYNOLDS SAYS COVID TESTING FOCUS WILL BE ON WOODBURY COUNTY

REYNOLDS SAYS COVID TESTING FOCUS WILL BE ON WOODBURY COUNTY

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Woody Gottburg
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ON TUESDAY, IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS SAID SHE WILL SEND MORE HELP TO WOODBURY COUNTY TO AID IN TESTING PEOPLE FOR COVID-19.

IN HER WEDNESDAY NEWS CONFERENCE, REYNOLDS CONFIRMED THAT THE TESTING HELP WILL SOON BE ON THE WAY:

OC…………MONDAY AND TUESDAY. :15

THE GOVERNOR SAYS THERE WILL ALSO BE A FOCUS ON LOCAL NURSING HOME CARE FACILITIES HERE:

OC……..MANAGE AND MONITOR. :07

WOODBURY COUNTY IS THE ONLY COUNTY IN THE WESTERN HALF OF IOWA THAT REYNOLDS DID NOT EASE RESTRICTIONS ON REGARDING COVID-19 THIS WEEK.

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