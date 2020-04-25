DAKOTA COUNTY REPORTS 1ST COVID-19 DEATH (Update)

DAKOTA COUNTY HAS REPORTED THE DEATH OF A RESIDENT OF THAT COUNTY FROM COVID-19.
DAKOTA COUNTY HEALTH SAYS THE PERSON WAS OVER THE AGE OF 60 YEARS OLD.
THE HEALTH DEPARTMENT ALSO SAYS WERE 167 NEW POSITIVE CASES OF COVID-19 SATURDAY AND 10 MORE ON SUNDAY, BRINGING THE COUNTY’S TOTAL POSITIVE CASES TO 472.
MADISON COUNTY ALSO REPORTED A DEATH ON FRIDAY, AND THE STATE’S DEATH TOLL IS NOW 53.
THE TOTAL NUMBER OF POSITIVE COVID-19 CASES IN NEBRASKA WAS 2,732 AS OF 4PM SUNDAY.
updated 4:50pm 4/26/20
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DAKOTA COUNTY HAS REPORTED THE DEATH OF A RESIDENT OF THAT COUNTY FROM COVID-19.
DAKOTA COUNTY HEALTH SAYS THE PERSON WAS OVER THE AGE OF 60 YEARS OLD.
DAKOTA COUNTY HEALTH ALSO SAYS THERE ARE 167 NEW POSITIVE CASES OF COVID-19 AS OF SATURDAY, BRINGING THE COUNTY’S TOTAL POSITIVE CASES TO 462.
MADISON COUNTY ALSO REPORTED A DEATH ON FRIDAY, BRINGING THE STATE’S TOTAL TO 51.
THE TOTAL NUMBER OF POSITIVE COVID-19 CASES IN NEBRASKA WAS 2,421 AS OF FRIDAY NIGHT.