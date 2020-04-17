IOWA’S SCHOOLS WILL NOT REOPEN THIS SPRING

GOVERNOR KIM REYNOLDS SAYS IOWA’S SCHOOLS WILL NOT BE REOPENING THIS SPRING FOR CLASSES:
OC………THIS SCHOOL YEAR. :18
REYNOLDS ALSO SAYS THE SPRING SPORTS SEASON IS CANCELLED AND A DECISION ON SUMMER SPORTS WILL BE MADE BY JUNE 1ST.
ANN LEBO, DIRECTOR OF THE IOWA DEPARTMENT OF EDUCATION,SAYS CONTINUOUS LEARNING OPPORTUNITIES WILL STILL BE PROVIDED; AND A DEADLINE HAS BEEN SET FOR PLANNING FOR NEXT FALL’S SCHOOL YEAR;
OC……….BY JULY 1ST. :24
ON MARCH 15TH, REYNOLDS RECOMMENDED THAT SCHOOLS CLOSE FOR FOUR WEEKS.
SHE EXTENDED THAT TO APRIL 30TH EARLIER THIS MONTH.