NORTHWEST IOWA HAS FEWER POSITIVE COVID-19 CASES THAN MOST OF THE STATE

NORTHWEST IOWA CONTINUES TO RANK AS HAVING THE FEWEST POSITIVE CASES OF COVID-19 IN THE STATE.
GOVERNOR KIM REYNOLDS HIGHLIGHTED THE NUMBERS OF OUR AREA, KNOWN AS REGION 3, IN HER DAILY NEWS CONFERENCE ON THURSDAY:
OC…….OR LESS POSITIVE CASES. :09
WOODBURY COUNTY HAS 12 POSITIVE CASES.
REYNOLDS SAYS VERY FEW PATIENTS HAVE BEEN HOSPITALIZED IN OUR REGION:
OC………..FOR PATIENT CARE. :22
MOST OF THE COVID-19 CASES IN THE STATE ARE IN EASTERN AND CENTRAL IOWA.
GOVERNOR REYNOLDS UPDATED THE STATE NUMBERS THURSDAY:
OC………703 NEGATIVE CASES. :20
TWO DEATHS WERE REPORTED IN LINN COUNTY TO BRING THE STATE’S TOTAL TO 29.
THE GOVERNOR ALSO SAYS 115 IOWANS ARE HOSPITALIZED AND 476 HAVE RECOVERED FROM THE CORONAVIRUS.