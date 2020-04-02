IOWA SCHOOLS TO REMAIN CLOSED THROUGH APRIL BUT ASKED TO RESUME LESSONS

IOWA GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS EXTENDED HER MANDATE TO CLOSE IOWA SCHOOLS THROUGH APRIL 30TH.
OC………..AND SCHOOL STAFF. :21
THE GOVERNOR IS STILL HOPEFUL IOWA SCHOOLS CAN EVENTUALLY REOPEN:
OC……AT THE RIGHT TIME. :20
ANN LEBO, DIRECTOR OF IOWA’S DEPARTMENT OF EDUCATION, SAYS SCHOOLS IN THE STATE MUST DECIDE IN THE MEANTIME HOW TO FINISH EDUCATING THEIR STUDENTS ONLINE THIS ACADEMIC YEAR:
OC…………..SUBMIT THEIR DECISION. :15
LEBO SAYS THOSE SCHOOL DISTRICTS THAT DON’T RESUME LESSONS WILL BE REQUIRED TO HAVE THEIR STUDENTS MAKE UP THE WORK LATER:
OC………POINT IN TIME. :14
THE IOWA EDUCATION DEPARTMENT’S WEBSITE WILL HAVE A VARIETY OF RESOURCES FOR TEACHERS TO USE.
GOVERNOR REYNOLDS SAYS SHE KNOWS IT’S A DIFFICULT TIME FOR IOWA’S TEACHERS AND STUDENTS, AND THANKED EDUCATORS FOR DEALING WITH THE CHANGES.