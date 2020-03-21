Home Local News NO INJURIES WHEN ROOF FACADE COLLAPSES AT SIOUX CITY GIFTS SHOP

NO INJURIES WHEN ROOF FACADE COLLAPSES AT SIOUX CITY GIFTS SHOP

By
Woody Gottburg
-
2
0
SHARE

THE OWNERS OF THE SIOUX CITY GIFTS SHOP GOT A SCARE WHEN THE ROOF FACADE ATOP THE STORE COLLAPSED ONTO THE SIDEWALK SATURDAY MORNING.

LOU ANN LINDBLADE WAS IN HER STORE WHEN SHE AND HER HUSBAND GEORGE HEARD THE CRASH:

OC………TO THE BUILDING. :16

THE LINDBLADES PUT UP SAFETY TAPE AROUND THEIR BUILDING ENTRANCE, BUT THE DAMAGE WAS CONFINED TO THE ROOF AND FRONT SIDEWALK:

OC………….IN THE FUTURE. :13

THE GIFT SHOP AT 1922 PIERCE STREET REMAINS OPEN MONDAY THROUGH SATURDAY AND LINDBLADE SAYS THEY WILL TRY TO LEARN WHY THE FACADE FELL OVER.

Photos by George Lindblade

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR