NO INJURIES WHEN ROOF FACADE COLLAPSES AT SIOUX CITY GIFTS SHOP

THE OWNERS OF THE SIOUX CITY GIFTS SHOP GOT A SCARE WHEN THE ROOF FACADE ATOP THE STORE COLLAPSED ONTO THE SIDEWALK SATURDAY MORNING.
LOU ANN LINDBLADE WAS IN HER STORE WHEN SHE AND HER HUSBAND GEORGE HEARD THE CRASH:
OC………TO THE BUILDING. :16
THE LINDBLADES PUT UP SAFETY TAPE AROUND THEIR BUILDING ENTRANCE, BUT THE DAMAGE WAS CONFINED TO THE ROOF AND FRONT SIDEWALK:
OC………….IN THE FUTURE. :13
THE GIFT SHOP AT 1922 PIERCE STREET REMAINS OPEN MONDAY THROUGH SATURDAY AND LINDBLADE SAYS THEY WILL TRY TO LEARN WHY THE FACADE FELL OVER.
Photos by George Lindblade