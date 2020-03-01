Home Local News POLICE IDENTIFY VICTIM OF FATAL NORTHSIDE ACCIDENT (UPDATE)

POLICE IDENTIFY VICTIM OF FATAL NORTHSIDE ACCIDENT (UPDATE)

By
Woody Gottburg
-
210
0
SHARE

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE VICTIM OF A ONE VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT EARLY SUNDAY MORNING NEAR LEEDS.

POLICE SAY 39-YEAR-OLD JASON WINK OF SIOUX CITY WAS THE DRIVER OF AN S-U-V THAT STRUCK A UTILITY POLE AT BUSINESS HIGHWAY 75 NORTH AND FRELON DRIVE AROUND 2:45AM.

WINK WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.

THE CRASH RESULTED IN TWO TRANSFORMERS BLOWING AND CAUSED A POWER FAILURE FOR A PORTION OF LEEDS FOR A SHORT TIME SUNDAY MORNING.

THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.

Updated 9:33am 3/2/20

—————————————

ONE PERSON IS DEAD FOLLOWING A ONE VEHICLE ACCIDENT EARLY SUNDAY MORNING NEAR LEEDS.

SIOUX CITY POLICE SAY THE DRIVER OF AN S-U-V APPARENTLY LOST CONTROL OF THEIR VEHICLE AND STRUCK A UTILITY POLE AT BUSINESS HIGHWAY 75 NORTH AND FRELON DRIVE AROUND 2:45AM.

THE UNIDENTIFIED DRIVER WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.

THE CRASH RESULTED IN TWO TRANSFORMERS BLOWING AND CAUSED A POWER FAILURE FOR A PORTION OF LEEDS FOR A SHORT TIME SUNDAY MORNING.

THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.

Updated 6:48pm 3/1/20

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR