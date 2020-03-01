POLICE IDENTIFY VICTIM OF FATAL NORTHSIDE ACCIDENT (UPDATE)

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE VICTIM OF A ONE VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT EARLY SUNDAY MORNING NEAR LEEDS.
POLICE SAY 39-YEAR-OLD JASON WINK OF SIOUX CITY WAS THE DRIVER OF AN S-U-V THAT STRUCK A UTILITY POLE AT BUSINESS HIGHWAY 75 NORTH AND FRELON DRIVE AROUND 2:45AM.
WINK WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THE CRASH RESULTED IN TWO TRANSFORMERS BLOWING AND CAUSED A POWER FAILURE FOR A PORTION OF LEEDS FOR A SHORT TIME SUNDAY MORNING.
THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
Updated 9:33am 3/2/20
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ONE PERSON IS DEAD FOLLOWING A ONE VEHICLE ACCIDENT EARLY SUNDAY MORNING NEAR LEEDS.
SIOUX CITY POLICE SAY THE DRIVER OF AN S-U-V APPARENTLY LOST CONTROL OF THEIR VEHICLE AND STRUCK A UTILITY POLE AT BUSINESS HIGHWAY 75 NORTH AND FRELON DRIVE AROUND 2:45AM.
THE UNIDENTIFIED DRIVER WAS PRONOUNCED DEAD AT THE SCENE.
THE CRASH RESULTED IN TWO TRANSFORMERS BLOWING AND CAUSED A POWER FAILURE FOR A PORTION OF LEEDS FOR A SHORT TIME SUNDAY MORNING.
THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.
Updated 6:48pm 3/1/20