SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A SHOOTING SUNDAY NIGHT. AUTHORITIES SAY THE VICTIM CONTACTED POLICE AROUND 9:15 P.M., SAYING HE HAD BEEN SHOT AND WAS TRYING TO DRIVE TO MERCY ONE HOSPITAL.
THE VICTIM SAYS HE WAS SHOT DURING AN ARGUMENT AT THE PARK AVENUE APARTMENTS.
THE VICTIM SUFFERED A THROUGH AND THROUGH GUNSHOT WOUND TO THE BACK.
NO ADDITIONAL INFORMATION IS BEING RELEASED AT THIS TIME.
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MAN DRIVES TO HOSPITAL WITH GUNSHOT WOUND
SIOUX CITY POLICE ARE INVESTIGATING A SHOOTING SUNDAY NIGHT. AUTHORITIES SAY THE VICTIM CONTACTED POLICE AROUND 9:15 P.M., SAYING HE HAD BEEN SHOT AND WAS TRYING TO DRIVE TO MERCY ONE HOSPITAL.