SUSPECT IN THROWN BABY CASE PLEADS NOT GUILTY

A SIOUX CITY WOMAN WHO ALLEGEDLY INJURED HER TWO DAY OLD SON BY THROWING HIM AT HIS CRIB HAS PLEADED NOT GUILTY IN THE CASE.
THE ATTORNEY FOR 32-YEAR-OLD MEGAN JAMES FILED THE PLEA TO THE CHARGE OF CHILD ENDANGERMENT RESULTING IN SERIOUS INJURY.
COURT DOCUMENTS STATE THAT JAMES ACKNOWLEDGED TO DETECTIVES THAT SHE BECAME FRUSTRATED TRYING TO BREASTFEED HER SON TWO DAYS AFTER HE WAS BORN ON NOVEMBER 15TH.
SHE SAYS HE HIT HIS HEAD ON THE CRIB WHEN SHE THREW HIM AND LANDED ON THE HOSPITAL ROOM FLOOR.
THE DOCUMENT SAYS HE SUFFERED SKULL FRACTURES.
THE BABY WAS TRANSFERRED TO CHILDREN’S HOSPITAL IN OMAHA FOR TREATMENT OF HIS INJURIES.
MEGAN JAMES IS BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $30,000 BOND.