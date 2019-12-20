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BOOKER TO CAMPAIGN IN SIOUX CITY FRIDAY EVENING

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Woody Gottburg
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DEMOCRATIC PRESIDENTIAL CANDIDATE CORY BOOKER WILL MAKE A CAMPAIGN APPEARANCE IN SIOUX CITY THIS EVENING.
THE NEW JERSEY U.S. SENATOR WILL SPEAK AT 6:30PM AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.

THE DOORS OPEN TO THE PUBLIC AT 5:45PM.

BOOKER DID NOT QUALIFY FOR THURSDAY NIGHT’S DEMOCRATIC DEBATE, AND TOLD C-N-N THAT HE WAS SPEAKING WITH IOWA VOTERS INSTEAD OF WATCHING THE OTHERS:

OC………REPRODUCTIVE RIGHTS. :13

BOOKER IS ON A FIVE DAY TOUR ACROSS IOWA AND ON SATURDAY WILL HOLD A MEET AND GREET IN SIOUX CENTER AT 11AM IN THE FRUITED PLAIN CAFE LOCATED AT 172 NORTH MAIN AVENUE.

HE WILL ALSO SPEAK IN SPENCER AT 3:30PM AT THE DEJA BREW COFFEE SHOP.

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