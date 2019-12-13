Home Local News LOCAL FIREFIGHTERS BRIGHTEN THE HOLIDAYS FOR CHARITY ORGANIZATIONS

LOCAL FIREFIGHTERS BRIGHTEN THE HOLIDAYS FOR CHARITY ORGANIZATIONS

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Woody Gottburg
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SIOUX CITY FIREFIGHTERS ARE MAKING THE HOLIDAY SEASON BRIGHTER FOR SOME LOCAL ORGANIZATIONS.

LENNY KRAKER, PRESIDENT OF SIOUX CITY PROFESSIONAL FIREFIGHTERS LOCAL 7, PRESENTED CHECKS FOR $1000 EACH TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND AND THE GOSPEL MISSION:

OC……..OVER 20 YEARS. :22

THE FIREFIGHTERS ALSO DONATED $1000 TO THE DEPARTMENT’S SAFE HOME PROGRAM THAT PROVIDES FREE SMOKE DETECTORS TO LOCAL FAMILIES:

OC…………..IN THE WORLD. ;13

EVERY YEAR A PERCENTAGE OF THE LOCAL 7 UNION DUES GO INTO A COMMUNITY SERVICE FUND.

THE FIREFIGHTERS ALSO HOLD A GOLF TOURNAMENT AND OTHER FUNDRAISERS TO HELP LOCAL CHARITIES.

Photos by George Lindblade

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