SUSPECT IN 2018 DEATH OF CHILD PLEADS NOT GUILTY TO CHARGES

A SIOUX CITY MAN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE AUGUST, 2018 DEATH OF HIS GIRL FRIEND’S CHILD HAS PLEADED NOT GUILTY TO CHARGES IN THE CASE.
23-YEAR-OLD TAYVON DAVIS ALSO PLEADED NOT GUILTY TO CHARGES OF CHILD ENDANGERMENT RESULTING IN DEATH AND MULTIPLE ACTS OF CHILD ENDANGERMENT.
DAVIS AND HIS ATTORNEY ALSO REQUESTED A SPEEDY TRIAL IN FILING THE NOT GUILTY PLEA.
COURT DOCUMENTS STATE DAVIS WAS LIVING WITH HIS GIRL FRIEND IN 2018 AND TOOK THE 19 MONTH OLD GIRL TO A LOCAL HOSPITAL ON AUGUST 22ND OF THAT YEAR.
THE CHILD WAS TRANSFERRED TO AN OMAHA HOSPITAL WHERE SHE DIED THREE DAYS LATER.
AN AUTOPSY SHOWED THE GIRL SUFFERED BLUNT FORCE INJURIES TO HER HEAD AND A KIDNEY AND FRACTURES TO HER VERTEBRAE AND RIBS.
DAVIS REMAINS IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON ONE MILLION DOLLARS BOND.