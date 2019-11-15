SOUTH SIOUX ANIMAL HOSPITAL TO EXPAND

SOUTH SIOUX CITY’S ANIMAL HOSPITAL WILL SOON BE MOVING TO A BIGGER FACILITY.
A GROUNDBREAKING WAS HELD FRIDAY FOR A NEW VETERINARY CLINIC ON COLLEGE DRIVE BEHIND THE SOUTH SIOUX WAL-MART.
DR. BROOKE GILBERT SAYS THERE WAS A NEED TO EXPAND THE BUSINESS TO BIGGER QUARTERS:
OC……….THAT NEXT STEP. :16
THE CURRENT HOSPITAL SERVES AROUND 11,000 CLIENTS AND WILL REMAIN OPEN UNTIL THE NEW 4400 SQUARE FOOT FACILITY IS BUILT:
OC………FOR US. :10
MAYOR ROD KOCH SAYS THE SOUTH SIOUX ANIMAL HOSPITAL IS THE FIRST BUSINESS TO BUILD IN THE OPEN AREA NEAR WAL-MART:
OC……..OPEN FOR BUSINESS. ;12
THE NEW CLINIC WILL OPEN SOMETIME NEXT MAY.