Home Local News ERNST HOPES TO CREATE FLOOD COMMISSION TO WORK WITH CORPS OF ENGINEERS

ERNST HOPES TO CREATE FLOOD COMMISSION TO WORK WITH CORPS OF ENGINEERS

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Woody Gottburg
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U.S. SENATOR JONI ERNST OF IOWA SAYS SHE CONTINUES TO WORK ON LEGISLATION TO CREATE A COMMISSION TO HELP GUIDE THE U.S. ARMY CORPS ON FLOOD PREVENTION MEASURES ALONG THE MISSOURI RIVER CORRIDOR:

OC………OF THE RIVER SYSTEM. :24

THE RED OAK REPUBLICAN SAYS THE CORPS IS ALSO PROVIDING INPUT ON THE COMMISSION PROPOSAL:

OC………….ON THOSE ISSUES. :22

ERNST SAYS THERE IS ALREADY CONCERN ABOUT POTENTIAL FLOODING NEXT SPRING:

OC…………THESE VERY ISSUES. :31

THE ARMY CORPS OF ENGINEERS CONTINUES TO RELEASE WATER FROM YANKTON’S GAVINS POINT DAM AT 80,000 CUBIC FEET PER SECOND TO TRY TO CLEAR WATER FROM THE RESERVOIR SYSTEM.

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