LOCAL COLLEGE STUDENT CHARGED WITH FORGERY & PROSTITUTION

A STUDENT FROM BRIAR CLIFF UNIVERSITY IS IN CUSTODY FACING NUMEROUS CHARGES FOR ALLEGEDLY FORGING CHECKS AND THEN USING THOSE FORGED CHECKS TO PAY FOR SEX.
20-YEAR-OLD DAVION SANDIFER OF AUSTIN, TEXAS IS CHARGED WITH FIVE COUNTS EACH OF FORGERY, SOLICITING PROSTITUTION AND CRIMINAL TRANSMISSION OF A CONTAGIOUS OR INFECTIOUS DISEASE.
HARLAN, IOWA POLICE TOOK A REPORT THAT FIVE MALES BETWEEN THE AGES OF 17 AND 19 HAD BEEN PAID WITH CHECKS TO ENGAGE IN SEXUAL ACTS WITH SANDIFER IN HIS BRIAR CLIFF DORM ROOM BETWEEN OCTOBER 20TH AND 22ND.
COURT DOCUMENTS SAY THE BANK OF AMERICA CHECKS WERE MADE OUT DIGITALLY TO EACH TEEN AND RANGED FROM $30,000 TO $600,000 PER CHECK.
THE CHECKS EACH HAD SANDIFER’S NAME ON THE TOP LEFT.
A WARRANT SEARCH OF SANDIFER’S ROOM BY D-C-I AGENTS FOUND CHECKS AND CHECK STUBS THAT MATCHED CHECKS GIVEN TO THE FIVE HARLAN MALES, AS WELL AS FRAUDULENT CHECKS TO OTHER INDIVIDUALS AND 27 PAGES OF BLANK CHECKS.
SANDIFER IS IN CUSTODY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL ON $5000 BOND WITH A COURT ARRAIGNMENT SET FOR NOVEMBER 12TH.