CITY COUNCIL PASSES 2ND READING OF PIT BULL BAN REPEAL

THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY HAS VOTED 3-2 ON THE SECOND READING OF A PROPOSAL TO REPEAL THE CITY’S BAN ON PIT BULLS AND OTHER SIMILAR DOG BREEDS.
THE FIRST READING PASSED 4-1 ON OCTOBER 14TH.
EMOTIONS RAN HIGH AGAIN AT THE MEETING AT TIMES WITH FORMER COUNCIL MEMBER JIM RIXNER, WHO VOTED FOR THE ORIGINAL BAN TEN YEARS AGO, LOBBYING TO KEEP THE BAN IN PLACE:
OC……….KEEPING THIS CITY SAFE. :18
RIXNER ALSO WANTS COUNCILWOMAN RHONDA CAPRON TO DECLARE A CONFLICT OF INTEREST ON THE ISSUE AND NOT VOTE PENDING A STATE ATTORNEY GENERALS OPINION HE SAYS HE WILL SEEK BECAUSE CAPRON OWNS A PIT BULL MIX DOG.
CAPRON REFUSED TO ABSTAIN AND SAID IF SHE WOULD THEN COUNCILMAN PETE GROETKEN SHOULD:
OC………OF THIS ISSUE. :15
MARJORIE HATTIG OF SIOUX CITY WAS AMONG SEVERAL RESIDENTS SHARING THEIR STORIES ABOUT HOW THEIR PIT BULLS HELP THEM SURVIVE AS THEIR SERVICE ANIMAL:
OC…………..DEAD TODAY. :14
COUNCILMAN DAN MOORE CHANGED HIS VOTE TO NO ON THIS READING AND ASKED THE COUNCIL TO WAIT FOR TWO WEEKS BEFORE THE THIRD AND FINAL VOTE WOULD TAKE PLACE.
THAT VOTE WILL OCCUR AT THE NOVEMBER 4TH COUNCIL MEETING.
GROETKEN WAS THE OTHER NO VOTE.
MAYOR BOB SCOTT AND COUNCIL MEMBERS CAPRON AND ALEX WATTERS VOTED YES TO REPEAL THE DECADE OLD BAN.