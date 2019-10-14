CAPRON & SCHOENHERR DISCUSS CITY ISSUES AT CANDIDATES FORUM

THE TWO CANDIDATES COMPETING AGAINST EACH OTHER FOR A SEAT ON THE CITY COUNCIL OF SIOUX CITY TALKED ABOUT ISSUES BEFORE THE ROTARY CLUB ON MONDAY.
CHALLENGER JULIE SCHOENHERR WOULD LIKE TO SEE A LONG TERM PLAN DEVELOPED ON REPAIRING THE CITY’S STREETS:
OC………THESE STREETS FIXED. :21
INCUMBENT RHONDA CAPRON SAYS THE CITY HAS SPENT MONEY TO REPAIR THE STREETS, BUT THE WET WEATHER THIS YEAR HAS SLOWED PROGRESS:
OC……….SLOWS PEOPLE DOWN. :20
SCHOENHERR ALSO WOULD LIKE TO SEE CHANGES IN HOW THE CITY DEALS WITH THE HOMELESS POPULATION:
OC…………LIVING ON THE STREET. :26 2X
CAPRON SAYS THE CITY COUNCIL WILL BE FOCUSING ON THE HOMELESS DURING AN UPCOMING RETREAT ON WEDNESDAY:
OC…………FUNDS WE CAN FIND. :23
THE TWO CANDIDATES ALSO TOOK QUESTIONS FROM ROTARY CLUB MEMBERS DURING THEIR DISCUSSION.