LOW TURNOUT SO FAR FOR COUNCIL PRIMARY

IT HAS BEEN A LIGHT VOTER TURNOUT SO FAR FOR SIOUX CITY’S COUNCIL PRIMARY ELECTION.
AS OF 11:30 THIS MORNING ONLY 502 VOTERS HAD CAST BALLOTS FOR ONE CANDIDATE FOR A SEAT ON THE COUNCIL.
SIOUX CITY RESIDENTS ARE VOTING FOR ONE OF FIVE PEOPLE ON THE BALLOT, INCLUDING INCUMBENT RHONDA CAPRON, ROSARIO PEREZ JR., MICHAEL BAYALA, JULIE SCHOENHERR AND MICHAEL O’CONNOR,
THE POLLS ARE OPEN UNTIL 8PM TODAY IN THE ELECTION WHERE THE TOP TWO FINISHERS QUALIFY FOR THE NOVEMBER 5TH GENERAL ELECTION.
OCTOBER 25TH IS THE LAST DAY TO REQUEST AN ABSENTEE BALLOT FOR THAT ELECTION.