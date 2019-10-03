ONE PERSON WAS ARRESTED EARLY THURSDAY MORNING AFTER DRIVING INTO THE STULTZ PLUMBING BUILDING.
SIOUX CITY POLICE WERE CALLED TO THE 100 BLOCK OF WEST 3RD STREET AT 1:48 FOR A TRAFFIC ACCIDENT.
AUTHORITIES SAY THE DRIVER WAS UNDER THE INFLUENCE. NO ONE WAS INJURED IN THE CRASH.
THE AMOUNT OF DAMAGE TO THE BUILDING IS UNKNOWN AT THIS TIME.
Home Local News DRIVER RUNS INTO STULTZ PLUMBING BUILDING
DRIVER RUNS INTO STULTZ PLUMBING BUILDING
ONE PERSON WAS ARRESTED EARLY THURSDAY MORNING AFTER DRIVING INTO THE STULTZ PLUMBING BUILDING.