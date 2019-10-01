JUVENILE RUNAWAYS CAUGHT AFTER PURSUIT OF CAR REPORTED AS STOLEN

A JUVENILE RUNAWAY IS IN CUSTODY FACING CHARGES AFTER A SHORT PURSUIT THROUGH PART OF DOWNTOWN SIOUX CITY TUESDAY MORNING.
A WOODBURY COUNTY DEPUTY SPOTTED A CAR THAT HAD BEEN REPORTED AS STOLEN AND ATTEMPTED A TRAFFIC STOP NEAR 9TH AND PIERCE STREETS AROUND 8:20.
THE CAR DROVE OFF AND EVENTUALLY STRUCK A SECOND VEHICLE, CAUSING SUBSTANTIAL DAMAGE ON WESLEY PARKWAY NEAR BLUFF STREET.
THE TWO JUVENILES IN THE CAR WERE TAKEN INTO CUSTODY AND WERE DETERMINED TO BE RUNAWAYS FROM A LOCAL FACILITY.
THE DRIVER WAS TAKEN TO JUVENILE DETENTION.
NAMES OF THOSE INVOLVED HAVE NOT BEEN RELEASED.
PHOTO COURTESY KMEG