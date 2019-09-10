9/11 REMEMBRANCE TO BE HELD AT FREEDOM PARK

SIOUXLAND FREEDOM PARK WILL BE THE SITE OF A SPECIAL CEREMONY WEDNESDAY TO REMEMBER THE TERRORIST ATTACKS OF SEPTEMBER 11TH, 2001.
A DIGNIFIED RETIREMENT OF OLD AND DAMAGED AMERICAN FLAGS WILL BE CONDUCTED BY THE AMERICAN LEGION/VFW POSTS OF DAKOTA CITY, HOMER, JACKSON AND SOUTH SIOUX CITY.
THERE WILL ALSO BE A CANDLELIGHT VIGIL TO HONOR THE VICTIMS OF THE 9-11 ATTACKS.
THAT WILL BE CONDUCTED BY THE FIRE/RESCUE DEPARTMENTS OF DAKOTA CITY, EMERSON, HOMER, JACKSON AND SOUTH SIOUX CITY.
THE PUBLIC IS ENCOURAGED TO BRING THEIR OWN LAWN CHAIRS TO THE CEREMONY.
ANYONE WISHING TO CONTRIBUTE A WORN FLAG TO THE RETIREMENT CEREMONY IS WELCOME TO BRING IT WITH THEM.
THE EVENT BEGINS AT 7PM AT FREEDOM PARK.