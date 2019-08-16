BIG GIVE ORGANIZERS GEAR UP FOR ONLINE FUNDRAISING PUSH

PLANS ARE BEING FINALIZED FOR THE SECOND ANNUAL ‘BIG GIVE’ TO BENEFIT SIOUXLAND NON-PROFITS.
ORGANIZER REBECCA KROHN SAYS LAST YEAR’S INITIAL EFFORT BY THE SIOUXLAND COMMUNITY FOUNDATION CELEBRATED THEIR 30TH ANNIVERSARY BY HELPING LOCAL AGENCIES;
OC……….THAT PARTICIPATED. :16
THIS YEAR’S ONLINE DAY OF GIVING WILL TAKE PLACE OCTOBER 1ST:
OC…………30 MORE. :09
KROHN SAYS YOU MAY GIVE TO AS MANY OF THE AGENCIES AS YOU WISH WHEN YOU GO ONLINE AT SIOUXLAND BIG GIVE DOT ORG:
OC………….TO EACH ORGANIZATION. ;17
KROHN IS RETIRING FROM THE FOUNDATION AFTER THE BIG GIVE ON OCTOBER FIRST.
KATIE ROBERTS WILL TAKE OVER AS DIRECTOR.