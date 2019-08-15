SIOUXLAND UNITED WAY KICKS OFF 2019-20 CAMPAIGN

THE UNITED WAY OF SIOUXLAND KICKED OFF ITS ANNUAL FUNDRAISING CAMPAIGN THIS (THURSDAY) MORNING WITH THE THEME “CHANGE THE GAME”.
RENEE AND BRENT BEAULIEU ARE CHAIRING THE ANNUAL EFFORT:
OC……….THE DONATING SIDE. :17
LAST YEAR THE CAMPAIGN WAS ABLE TO RAISE $3,460,000 TO PROVIDE MORE THAN 42,000 SERVICES THROUGH 74 LOCAL PROGRAMS.
BRENT SAYS THE GOAL THIS YEAR IS TO DO A LITTLE BETTER:
OC…….THE COMMUNITY. ;12
RENEE SAYS THE CAMPAIGN IS OFF TO A GREAT START THANKS TO EARLY CONTRIBUTORS:
OC…………WRAPPED UP THEIR CAMPAIGNS. ;10
THE KICKOFF EVENT WAS HELD AT THE CNOS FIELDHOUSE AND UNITED SPORTS CENTER IN NORTH SIOUX CITY.