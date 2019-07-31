IOWA SCHOOL BOARD ELECTIONS NOW TAKE PLACE IN NOVEMBER

SCHOOL BOARD ELECTIONS IN THE STATE OF IOWA HAVE TRADITIONALLY BEEN HELD IN SEPTEMBER, BUT A CHANGE IN STATE LAW HAS ENDED THAT PRACTICE.
WOODBURY COUNTY AUDITOR PAT GILL SAYS THE NEW LAW MANDATES THAT SCHOOL BOARD ELECTIONS TAKE PLACE DURING MUNICIPAL ELECTIONS IN NOVEMBER:
OC………….NOVEMBER 5TH. :21
GILL SAYS THAT MEANS CANDIDATE FILING DEADLINES HAVE ALSO CHANGED:
OC……………OVERLAPPING PERIOD. :21
YOU WILL ALSO HAVE TO VOTE AT YOUR OWN PRECINCT:
OC…………OPEN EVERY POLLING PLACE. :18
THIS YEAR THERE ARE FOUR SCHOOL BOARD SEATS UP FOR ELECTION AS WELL AS THE SIOUX CITY MAYOR’S POST AND ONE OTHER CITY COUNCIL SEAT.